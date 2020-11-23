В США считают пандемию и ситуацию в экономике важнейшими проблемами на будущие четыре года

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Борьба с пандемией и улучшение ситуации в экономике станут основными направлениями деятельности новой администрации США на предстоящие четыре года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник исследовательской службой Университета Монмута. Каждому из участников было предложено назвать несколько важнейших с его точки зрения проблем.

42% опрошенных отнесли к числу важнейших проблем пандемию, 36% - положение дел в экономике, 20% - единство страны, 15% - расовые проблемы. 9% в качестве проблемы, вызывающей у них особую озабоченность, назвали положение дел в сфере здравоохранения, 8% - вопросы национальной безопасности, 7% - преступность, 7% - вопросы внешней политики, 6% - необходимость борьбы с бюрократией, 5% - взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти, 5% - проблему климатических изменений и 5% - проблемы иммиграции.

"Нет никаких сомнений в том, что ситуация с пандемией и ее последствия для экономики будут стоять на первом месте в списке приоритетов для администрации Байдена", - отметил, комментируя итоги опроса, директор исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей.

Опрос 810 человек проводился в период с 12 по 16 ноября, погрешность результатов оценивается в плюс - минус 3,5 процентных пункта.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.