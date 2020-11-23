Ливан рассчитывает начать вакцинацию граждан от COVID-19 в середине февраля 2021 года

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Ливана сможет начать вакцинацию граждан с середины февраля 2021 года в случае, если американская компания Pfizer успешно зарегистрирует к тому времени разработанный ею препарат против коронавируса. Об этом заявил в понедельник телеканалу AL Jadeed исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан.

"Мы рассчитываем на первом этапе провести вакцинацию примерно 15% граждан, - сказал и.о. главы Минздрава. - В первую очередь, прививки будут делаться пожилым людям старше 60 лет и ливанцам, страдающим хроническими заболеваниями".

Хасан отметил, что Ливан в числе первых начал переговоры с американской фармацевтической корпорацией о поставках вакцины, и поэтому имеет преимущества. "Проблем с финансовой стороны не будет, поскольку Всемирный банк выделит кредит на эти цели, что покроет расходы", - подчеркнул он.

И.о. главы Минздрава сообщил, что Ливан помимо компании Pfizer, присутствующей много лет на местном рынке, делает ставку на американскую фирму Moderna, которую возглавляет Стефан Бансель, имеющий ливанские корни. "Поставки препарата, разработанного Moderna, позволит вакцинировать еще 20% населения", - указал он. Генеральный директор Moderna подтвердил ранее в интервью газете Welt am Sonntag, что его компания планирует производство 20 млн доз вакцины до конца 2020 года.

В Ливане с 14 по 30 ноября был введен повторный карантин из-за роста числа граждан, заразившихся COVID-19. В стране закрыты торговые комплексы, кафе, рестораны, салоны красоты, предприятия бытового обслуживания, спортзалы, музеи и кинотеатры. Власти возобновили также действие комендантского часа с 17:00 (18:00 мск) вечера по 05:00 (06:00 мск) утра.

Как признал и.о. министра здравоохранения, повсеместный локдаун пока не привел к улучшению статистических показателей. "Число инфицированных остается очень высоким для такой страны как Ливан, - сказал Хасан. - За сутки ПЦР-тестирование прошли 6 171 человек, при этом положительный результат зафиксирован у 14.9%". Согласно данным Минздрава, с 21 февраля COVID-19 был выявлен у 117 476 ливанцев, от инфекции излечились 69 079 человек, а число смертельных исходов составило 911.