Эксперт заявила, что у коронавирусной инфекции нет уникальных симптомов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Особых симптомов, которые бы возникали только при заболевании коронавирусной инфекцией, нет. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что признаки коронавирусной инфекции могут встречаться при самых разнообразных заболеваниях, в том числе и неинфекционных. Так, например, потеря обоняния может случиться при ОРВИ, нейродегенеративных заболеваниях, сахарном диабете, курении, употреблении лекарств, воздействии ряда химических веществ. Диарея - это основное проявление кишечных инфекций, а одышка может появиться при различных заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы или под влиянием психических процессов.

"Между тем иногда в погоне за сенсацией в СМИ появляется информация о выявлении каких-то новых симптомов COVID-19, несмотря на то, что все клинические проявления этого заболевания были подробно описаны еще весной 2020 года. Ничего нового пока не появилось", - подчеркнула Пшеничная.

Нарушение обоняния и вкуса у пациентов с коронавирусной инфекцией в среднем продолжается порядка восьми дней, рассказала она.

"Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около 8 дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин", - сказала она.

Пшеничная отметила, что потеря обоняния возникает в 87% случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 50% пациентов жалуются на потерю или искажение вкуса.