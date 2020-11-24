Почти 20 тыс. человек погибли в России с начала года в результате преступлений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 19,1 тыс. человек погибли в России за 10 месяцев этого года в результате преступлений. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в статистических данных МВД России.

"В результате преступных посягательств погибли 19,1 тыс. человек, что на 5,8% меньше [показателя] аналогичного периода прошлого года. Здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред, что на 6% меньше [показателя] аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

При этом, согласно статистическим данным, на сельскую местность приходится 39,5% погибших (7,6 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (20,3 тыс. человек).