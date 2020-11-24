Обитатели Приморского океанариума не пострадали во время отключений света

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Обитатели Приморского океанариума на острове Русский, в том числе уникальные коллекции тропических рыб, которым требуется поддержание особых температурных условий, не пострадали во время отключения электричества. Учреждение перешло на электроснабжение от аварийного автономного оборудования, что позволило сохранить работу всех систем жизнеобеспечения, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"У океанариума есть система автономного аварийного энергообеспечения. Когда центральная система энергоснабжения отключилась, мы перешли на резервную, процессы жизнеобеспечения животных не нарушились", - сообщили в океанариуме, отметив, что централизованная подача света в учреждение уже восстановлена.

О том, как сильно пострадали растения на территории океанариума, специалисты пока не сообщают. Отмечается, что большой ущерб насаждениям нанес супертайфун Майсак, обрушившийся на Приморье в начале сентября. Теперь ученым предстоит оценить последствия ледяного дождя.

Автомобильное движение по мосту, соединяющему остров Русский с материковым Владивостоком, перекрыто с 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сотрудники океанариума добираются на работу паромом, для посетителей учреждение временно закрыто.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.