Новая программа генеральной уборки Арктики будет разработана Минприроды

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минприроды России планирует разработать новый план генеральной уборки в Арктике. Также будет разработан новый план по внедрению системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с учетом особенностей Севера, сообщил глава министерства Александр Козлов.

"Арктике нужна генеральная уборка. Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера, - сказал он на заседании Совета Федерации по Арктике и Антарктике во вторник. - Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа".

В частности, по словам Козлова, более 10 тыс. тонн бочек остается в нацпарке "Русская Арктика". В рамках уборки планируется очистить прибрежные зоны от мусора.

Минприроды займется корректировкой системы обращения с отходами с учетом особенностей Арктики. Данный вопрос уже был обсужден с гендиректором ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым, сообщил министр. "К сожалению, когда формировалась система обращения с ТКО, то особенности Севера не были в ней учтены. Мы сегодня это себе ставим как задачу. <...> В ближайшее время в Минприроды будут представлены предложения, как скоординировать работу с регионами", - отметил он.

Первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков в свою очередь предложил Минприроды совместно провести инвентаризацию точек складирования отходов в Арктике. "Понимание, какие [объекты] нужно приоритетно убирать, какие риски в первую очередь, большие несут. Нам коллеги, кто занимался уборкой Арктики в начале 2010, 2011-2012 году, считали цифры первого этапа в 500 млн [рублей] - это сплошная инвентаризация. <...> Я бы тоже предложил Александру Александровичу [Козлову] вместе поработать над тем, чтобы источники [финансирования] найти, можно, мне кажется, с этого этапа начать", - сказал Крутиков.

При этом Крутиков подчеркнул, что участие в генеральной уборке Арктики готов принять бизнес, однако необходимо определить конкретные условия такого участия. "Мы уже начали обсуждать с рядом крупных компаний. <...> Я начал уже переговоры с компаниями, и компании готовы участвовать в программе генеральной уборки Арктики. Надо обозначить конкретные условия, конкретные параметры этого участия, и я уверен, что ведущие игроки, работающие в Арктике, нас поддержат", - уточнил он.