Путин поздравил коллектив Миасского краеведческого музея со 100-летним юбилеем

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Миасского краеведческого музея со 100-летием со дня открытия. Об этом во вторник сообщается на сайте Кремля.

"Этот юбилей - прекрасный повод вспомнить об основателях и многих поколениях работников одного из старейших в Челябинской области музеев, которые внесли значимый личный вклад в его становление и развитие. Благодаря их кропотливому, подвижническому труду музей стал настоящим центром притяжения для всех, кто интересуется историей, культурой, духовной жизнью своего города и родного края", - отметил глава государства.

Он добавил, что и сейчас в стенах музея организуются содержательные экскурсии, проводится востребованная работа, направленная на пополнение экспозиций редкими экспонатами, книгами и архивными документами, на сохранение самобытных традиций и обычаев народов, издревле населяющих Южный Урал.

Миасский краеведческий музей - один из старейших музеев в Челябинской области, решение об его открытии было принято 24 ноября 1920 года партийными и советскими органами города Миасса.