Минздрав Австрии рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса в январе 2021 года

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Австрия рассчитывает начать вакцинацию отдельных групп населения от нового коронавируса с помощью закупленной Евросоюзом вакцины в январе 2021 года. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

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"Очень реалистично, что в январе мы сможем начать применять первые транши [вакцины], первую продукцию", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Он добавил, что первыми получателями вакцины должны стать уязвимые группы населения: пенсионеры, персонал домов престарелых, врачи. Со второго квартала 2021 года планируется начать вакцинацию широких слоев населения.

Как пояснил министр, Австрия в рамках общеевропейских усилий закупит только одобренную на рынке Евросоюза вакцину, которая будет отвечать нормам безопасности сообщества.