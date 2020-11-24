В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юридической помощи для предпенсионеров

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи по социальным вопросам пенсионерам и лицам, находящимся в предпенсионном возрасте.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, текст которого размещен во вторник в думской электронной базе данных, бесплатную юридическую помощь предполагается предоставлять "гражданам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)". Речь идет о вопросах, связанных "с нарушением их [предпенсионеров] прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а также по вопросам, связанным с предоставлением им мер социальной поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат", уточняется в документе.

Также, по мнению авторов инициативы, бесплатную юридическую помощь должны получать "неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости".

"В ряде субъектов РФ названным категориям граждан уже предоставлена возможность бесплатно получить юридическую помощь в установленных законом случаях в качестве дополнительных гарантий реализации права на получение бесплатной юридической помощи, что свидетельствует о существовании реальной потребности общества в данной законодательной корректировке. Полагаем, что в случае принятия законопроекта государственная система бесплатной юридической помощи будет являться реальной гарантией защиты имущественных прав граждан на надлежащие пенсионные выплаты и реализовываться как действенный инструмент обеспечения доступности правосудия", - отмечают парламентарии.

В настоящее время в законе о бесплатной юридической помощи обозначены категории граждан, имеющие право на ее получение. Среди них граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко проживающие малоимущие граждане.