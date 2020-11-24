В России начинается третий этап исследования населения на популяционный иммунитет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Третий этап исследования населения на популяционный иммунитет к коронавирусу начинается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Популяционный иммунитет, его образование - наши институты занимаются этим в 26 субъектах Российской Федерации. <...> У нас первый этап [исследований] был и июне, второй - в конце авгура. Сейчас мы начинаем третий этап", - сообщила она журналистам во вторник.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровел 1 634 671 человек, умер 37 031. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.