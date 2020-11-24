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Пандемия COVID-19

Москалькова сообщила о трудностях онкобольных из-за акцента медицины на борьбу с пандемией

Уполномоченный по правам человека рассказала, что к ней поступают жалобы от больных онкологическими заболеваниями на нехватку лекарств и больничных коек

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступают жалобы от больных онкологическими заболеваниями на нехватку лекарств и больничных коек из-за акцента в деятельности медицинских организаций на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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"Ко мне как к уполномоченному по правам человека обращаются люди, что акцент, сделанный на ковид, привел к тому, что люди, страдающие онкологическими заболеваниями и другими видами заболеваний, кардиологией, сегодня оказались в очень сложном положении", - сказала Москалькова во вторник на координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ.

"Не хватает лекарств, не хватает мест для размещения их в больнице", - добавила омбудсмен.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491 против 361 днем ранее, что стало максимумом за всю пандемию. Число подтвержденных случаев заражения новым вирусом в стране за сутки возросло на 24 326, до 2 138 828.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия COVID-19
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