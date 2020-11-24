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Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции

Он выразил благодарность врачам и специалистам, которые сейчас ему помогают
Павел Прилучный Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Павел Прилучный
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции, подробную информацию о том, что с ним произошло, он планирует передать в правоохранительные органы. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

"Я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что, в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни. <…> Реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - написал актер.

Он выразил благодарность врачам и специалистам, которые сейчас ему помогают.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полицейские начали проверку по факту получения травм актером Павлом Прилучным в Калининграде. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Прилучный в Калининграде получил перелом основания черепа. В больницу актер обратился сам и сообщил, что ударился головой при падении. В настоящее время актер находится в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Н. Пирогова. Агент артиста в понедельник сообщила ТАСС, что его состояние оценивается как стабильное.

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане. Он снимался в таких кинокартинах как "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра" и других фильмах и сериалах.

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