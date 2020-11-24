ГД приняла в I чтении законопроект об увеличении сроков перерегистрации охотничьего оружия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. Сейчас разрешение действует пять лет, после этого его необходимо переоформлять, собирая соответствующий пакет документов.

"Законопроект позволит дважды продлить разрешение еще на пять лет (всего - до 15 лет), если в истекший пятилетний период не выявлено допущенных охотником нарушений законодательства или изменений в его состоянии здоровья, препятствующих владению оружием", - пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Информация о медицинских противопоказаниях к владению оружием будет в электронном виде и без участия гражданина передаваться в Росгвардию. Депутат также напомнил, какие обстоятельства могут стать препятствием для продления разрешения на оружие: решение суда о лишении гражданина такого права, аннулирование охотничьего билета, наличие неснятой или непогашенной судимости за умышленное преступление либо снятой или погашенной судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия, а также наличие административного наказания, в том числе за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

"В целом законопроект значительно облегчает жизнь охотникам, особенно тем, кто живет в глубинке, и представителям коренных и малочисленных народов Севера", - сказал Пискарев. Они избавятся от многочисленных поездок за справками, затраты на которые нередко сопоставимы со стоимостью оружия, добавил он. По его подсчетам, в целом административные барьеры с принятием закона должны будут снизиться для более чем 3 млн российских охотников.

В свою очередь первый зампред комитета Эрнест Валеев пояснил, что увеличение срока действия разрешения на охотничье оружие будет происходить поэтапно. "Если в период действия разрешения отсутствовали обстоятельства, которые свидетельствовали о нарушении закона "Об оружии", то срок действия последующего разрешения увеличивается на пять лет. Если и при этом не будут допускаться нарушения, то следующее увеличение срока действия разрешения возможно до 15 лет", - сообщил он, представляя законопроект палате в первом чтении.

Валеев уточнил, что владельцы охотничьего оружия по-прежнему будут раз в пять лет проходить медосмотр. С них снимается лишь обязанность предоставлять в Росгвардию по итогам медосмотра медицинскую справку в бумажном виде - данные о наличии или отсутствии противопоказаний автоматически будут передаваться медицинской организацией в электронном виде. Кроме того, медорганизации в любой момент смогут инициировать прохождение гражданином внепланового медосмотра. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года, добавил первый зампред комитета.