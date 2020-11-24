Студсовет Гарвардского университета впервые возглавил чернокожий студент

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Председателем студенческого совета Гарвардского университета (штат Массачусетс) впервые за без малого четырехсотлетнюю историю этого старейшего вуза США избран чернокожий студент - 20-летний Ноа Харрис из штата Миссисипи. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Будущий юрист, получивший на прошедших в университете студенческих выборах большинство голосов, заявил журналистам, что его избрание стало "важной демонстрацией" сопричастности учащихся к тем общественным выступлениям, которые проходят в стране в последние месяцы, в частности, в поддержку афроамериканцев, подвергающихся насилию со стороны правоохранительных служб США.

"Я, разумеется, воспринимаю это серьезно, - сказал Харрис. - Особенно с учетом всех проходящих сейчас в стране протестов на расовой почве. Это важная декларация студенческого совета Гарварда, выражение доверия чернокожему в этот важный исторический период нашей истории".

Новый президент студсовета заверил, что на избранном посту он будет добиваться объединения всех учащихся университета. "Студенческое сообщество Гарварда очень разнообразно, но это то разнообразие, которое способствует образованию самостоятельных сообществ. Мы постараемся сблизить эти сообщества", - пообещал Харрис.

Харрис намерен стать адвокатом и планирует в ближайшие годы продолжить обучение в Гарвардской школе права. "Я действительно считаю, что защищать людей и предоставлять им право голоса - прекрасная профессия", - сказал он.

Основанный в 1636 году Гарвардский университет, находящийся в пригороде Бостона Кембридже, является одним из самых престижных американских вузов. Его профессорско-преподавательский состав насчитывает 2100 человек, в университете обучаются более 6700 студентов и 14500 последипломников.