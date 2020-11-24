Рособрнадзор не планирует отменять итоговое сочинение для 11-х классов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Рособрнадзор не намерен отменять итоговое сочинение для 11-х классов, поскольку его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Об этом во вторник сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

"Нет. Результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение) является одним из необходимых условий допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", - говорится в публикации в ответ на вопрос о том, могут ли отменить сочинение.

Кроме того, Рособрнадзор планирует провести итоговое сочинение в очном формате. "Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционной форме", - говорится в публикации.

Уточнятся, что новое расписание проведения сочинения еще не определено.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.