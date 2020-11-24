В Нидерландах завершается обновление мемориального комплекса "Советское поле славы"

ГААГА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Работы по замене надгробных камней на мемориальном комплексе "Советское поле славы", начавшиеся в 2019 году, подходят к завершению. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, "при финансовом содействии российского руководства, нидерландской стороны, а также фонда "Советское поле славы" на кладбище мемориального комплекса практически завершен второй (из трех - прим. ТАСС) этап ремонтно-восстановительных работ по замене надгробных камней".

К декабрю 2020 года на территории мемориального комплекса планируется заменить 580 надгробий. Завершатся работы по замене всех 865 надгробных камней в 2021 году. Финансирование проекта осуществляется совместно российскими и голландскими властями, а также частными инвесторами. Российская сторона выделила на эти цели €300 тыс.

"Одним из важнейших направлений работы посольства России в Нидерландах является бережное сохранение исторической памяти о Великой Победе, которую принесли нам мужественные солдаты Красной Армии, сражавшиеся с немецкими захватчиками, - отметил Шульгин. - В годы Великой Отечественной войны 865 из них отдали свои жизни на территории Нидерландов и соседних государств, в их числе 101 советский воин, павший жертвой нацизма в фашистском концлагере "Амерсфорт". "Поэтапное обновление этого мемориального комплекса - значимый вклад в противодействие попыткам переписывания истории и принижению вклада и роли нашей страны в освобождение Европы от ужасов коричневой чумы", - подчеркнул дипломат.

О "Советском поле славы"

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" является единственным советским воинским захоронением в Нидерландах. На его территории покоится прах 865 солдат. Из них 691 перезахоронены в 1947 году с воинского кладбища в городе Мархратен, 73 - из других мест захоронений в Нидерландах, а 101 человек - это военнопленные из числа узников концлагеря "Амерсфорт", казненные в 1942 году. Над каждой из могил установлена плита из белого камня, на которой выгравированы имя и фамилия погибшего. На многих имеется лишь надпись "Неизвестный советский воин". В центре мемориала возвышается десятиметровая стела из белого мрамора.

Замена надгробных камней обусловлена необходимостью внесения новых установленных данных о захороненных советских солдатах, а также законодательством Нидерландов, предписывающим замену надгробий каждые 60 лет.

Как отметили в посольстве, мемориальный комплекс представляет для российских властей особую ценность. Работа по обеспечению сохранности воинских захоронений в зарубежных странах и надлежащего ухода за ними является одним из важных элементов внешнеполитической деятельности МИД России. Эта работа проводится в сотрудничестве с Минобороны РФ, другими федеральными ведомствами и имеет как историко-политическое, так и гуманитарное измерение.