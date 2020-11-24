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Глава Саратовской области заявил, что дефицит врачей в регионе составляет около 40%

По словам Валерия Радаева, наиболее острая ситуация сложилась в семи районах

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Дефицит врачей в Саратовской области составляет более 40%, сообщил во вторник губернатор региона Валерий Радаев на координационном совете.

"Дефицит кадров - очевиден. По области общая укомплектованность врачами не превышает 58% процентов, наиболее острая ситуация в семи районах", - сказал Радаев.

Он уточнил, что в числе районов, где самая сложная ситуация - Красноармейский, Романовский, Екатериновский, Краснокутский, Краснопартизанский, Вольский и Балаковский.

По его словам, для решения проблемы нехватки врачей предпринимаются меры поддержки, в том числе, реализуется программа предоставления жилья.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
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