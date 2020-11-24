Ивановская область полностью обновила автопарк скорой помощи

ИВАНОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Медучреждения Ивановской области сегодня получили 15 новых автомобилей скорой помощи. Таким образом автопарк скорых в регионе обновлен практически полностью, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Станислава Воскресенского.

"Мы за три года поставили 126 новых машин. В этом году получили 25 автомобилей: сейчас часть пришла, а первая поставка - 10 автомобилей - была ранее. Я посмотрел, по большому счету, сейчас осталась одна машина сроком службы более пяти лет - она в резерве. То есть сегодня мы практически все машины заменили, на вызовы ездит только новая техника", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Новая партия машин включает в себя 15 автомобилей класса "В", три из которых направили на станцию скорой помощи в Иваново, остальные - в муниципалитеты региона.

Губернатор напомнил, что в настоящий момент областной департамент здравоохранения ведет работу по доукомплектованию бригад скорой помощи студентами медицинской академии и профильных колледжей и призвал жителей региона тщательнее соблюдать меры безопасности. "Врачи стараются, героически стараются, и койки у нас есть, с этим всё в порядке. Но дело-то не в этом, а в том, что медики вынуждены работать на износ. Всех призываю: [эпидемиологические] правила неприятные, но их надо соблюдать всем", - сказал глава региона.