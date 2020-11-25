На Камчатке установили новый температурный рекорд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Синоптики Камчатки проанализировали данные погоды первых двух декад ноября. По результатам наблюдений, 4 ноября дневная температура установила новый температурный рекорд с 2014 года, сообщается на сайте Камчатгидрометцентра.

"С опозданием на 5-8 дней в центральной части края, а на севере на 13-19 дней началась зима. Только в краевом центре зима пришла позже средних многолетних сроков на 9 дней. Кроме того, две декады ноября в краевом центре характеризовались необычными перепадами температуры воздуха или наблюдались так называемые температурные качели. С начала месяца в городе установилась необычно теплая погода, а 4 ноября был установлен рекорд абсолютного максимума дневной температуры воздуха - плюс 9,4 градуса, хотя прежний максимум (плюс 8,6 градуса) наблюдался всего лишь шесть лет назад - в 2014 году", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в первых двух декадах ноября на Камчатке температура воздуха была выше климатической нормы на 1-3 градуса. Необычно теплая погода сохранялась и в Пенжинском, самом северном районе Камчатки, с превышением температуры воздуха от обычных значений на 5-7 градусов.