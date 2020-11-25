Мэр Нью-Йорка заявил о возможности ужесточения санитарных мер в городе

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о возможности ужесточения санитарных мер в городе в ближайшее время в связи с пандемией нового коронавируса.

"Будут введены новые ограничения, - отметил он во вторник в интервью телекомпании CNN. - Через одну-две недели, возможно, будет запрещено обслуживание в помещениях ресторанов". У владельцев ресторанов и баров, пояснил мэр, останется возможность обслуживать клиентов под навесами на открытом воздухе, установив там отопительные приборы.

Отметив, что городским властям уже пришлось перевести школьников на удаленный формат обучения, он подчеркнул, что для возвращения к очной форме "потребуется расширение масштабов тестирования". "Мы обязаны обеспечить безопасность школьников, - добавил де Блазио. - Но дополнительные меры потребуют больших усилий".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 259,5 тыс. человек, в том числе 34,4 тыс. в штате Нью-Йорк, 21 тыс. в штате Техас и 18,8 тыc. в Калифорнии.