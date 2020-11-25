Три участка дорог в Амурской области оснастили безопасными опорами уличного освещения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Три участка региональных дорог, которые проходят через села в Амурской области, оснастили травмобезопасными композитными опорами уличного освещения. Инновация позволит снизить тяжесть последствий при возможном столкновении автомобиля с опорой, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Для безопасности участников дорожного движения в трех селах Амурской области - в Тамбовке, Марково и Бибиково - участки региональных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, обустроили травмобезопасными композитными опорами уличного освещения", - говорится в сообщении.

По информации начальника ГКУ "Амурупрадор" Алексея Карпенко, опоры изготовлены из стеклопластикового волокна и поэтому имеют небольшой вес. "В первую очередь наша цель - исключить и снизить тяжесть последствий для водителей от возможного наезда транспортного средства на опору освещения. Также ключевым критерием является обеспечение освещением транзитных участков в населенных пунктах, сделать безопасными эти участки. Если применяемые меры будут результативны, продолжим эту работу", - сказал Карпенко.

По данным Минтранса региона, в этом году в Амурской области линиями уличного освещения обустроили 22 участка региональной опорной сети, проходящих транзитом через населенные пункты Благовещенского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского, Свободненского, Селемджинского и Мазановского районов.