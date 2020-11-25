Спортзал для учащихся и преподавателей творческих специальностей построят в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Студенты и преподаватели трех творческих колледжей Оренбурга и Оренбургского государственного института искусств им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей в будущем смогут заниматься физкультурой и спортом на собственном стадионе, строительство которого намерены завершить в этом году. Об этом сообщила ТАСС министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

"В этом году планируем завершить строительство стадиона для творческих учебных заведений региона. Никогда у наших образовательных учреждений не было своего спортзала, а ведь это необходимо и музыкантам, и художникам, и театралам, и библиотекарям. По сути - это все профессии гиподинамические. И позаниматься в спортзале, поддержать форму необходимо как студентам, так и преподавателям", - сказала она.

Строительство спортзала министр назвала одной из форм поддержки педагогов сферы культуры Оренбургской области из бюджета региона, помимо создания комфортных условий для работы, обновления материально-технической базы учреждений и вручения ежегодной премии правительства области "Преподаватель года в сфере культуры и искусства".

По словам Шевченко, в Оренбургской области в настоящее время работают 68 детских музыкальных, художественных и школ искусств, пять учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и творческий вуз - Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей. При этом три курируемых министерством колледжа - Оренбургский областной художественный колледж, Оренбургский областной колледж культуры и искусства и Музыкальный колледж при институте искусств - расположены в областном центре.

"В Оренбуржье сильны преподавательские традиции в творческой сфере. Заложены они были еще семьей Федотовых-Ростроповичей. Именно они стояли у истоков профессионального образования нашего края. Как известно, Оренбург - родина матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича", - отметила министр.

В настоящее время в Оренбургской области выстроена трехступенчатая система творческого образования: школа - среднее профессиональное образование - вуз, объяснила Шевченко. "И на протяжении 16 лет обучения и становления юного дарования секретами мастерства с ними делятся преподаватели. Результаты такого образовательного сотворчества у нас достаточно высоки - 14 тыс. участников конкурсов различных уровней, из них свыше 6 тыс. лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов", - уточнила она, отметив, что все работающие в сфере культуры Оренбургской области профессионалы - выпускники учебных заведений региона.