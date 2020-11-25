Суд отменил продажу участка под туристическую базу на берегу Байкала в заповедной зоне

ТАСС, 25 ноября. Арбитражный суд в Иркутской области признал незаконным приватизацию участка площадью 15 тыс. кв. м на берегу Байкала. Ранее администрация Шара-Тоготского муниципального образования продала его предпринимателю, который планировал построить там туристическую базу, хотя участок находится в заповедной зоне, сообщается на сайте прокуратура региона.

"Прокуратура Иркутской области в судебном порядке признала незаконной приватизацию земельного участка в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Установлено, что администрацией Шара-Тоготского муниципального образования одному из предпринимателей по договору купли-продажи предоставлен в собственность земельный участок общей площадью 15 тыс. кв м для размещения туристической базы на берегу озера Байкал", - говорится в сообщении.

Приватизация земли в границах объекта всемирного природного наследия прямо запрещена законом, уточняется в сообщении. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории включает в себя озеро Байкал, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, его водоохранную зону и особо охраняемые природные территории.