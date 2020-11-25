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Экстренное предупреждение объявили спасатели в трех округах Колымы из-за метели и ветра

26 ноября в регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с

ТАСС, 25 ноября. Пожарно-спасательный центр Магаданской области объявил экстренное предупреждение на 26 ноября в трех районах Колымы. В регионе ожидается усиление ветра до 20 м/с и метель, сообщается в среду на сайте центра.

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 26 ноября подготовлено на основании данных ФГБУ "Колымское УГМС".

Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта. По информации ФГБУ "Колымское УГМС", днем 26 ноября местами в Среднеканском, континентальной части Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области рекомендовано усилить контроль за состоянием автодорог, главам городских округов - организовать контроль оперативной обстановки и своевременное информирование о возможности возникновения угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

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РоссияМагаданская область
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