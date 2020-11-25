На юге Индии закрывают учреждения и магазины из-за приближения циклона "Нивар"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти штата Тамилнад на юге Индии потребовали закрыть до утра четверга магазины, не торгующие товарами первой необходимости, и все офисы частных компаний, поскольку к юго-восточному побережью страны приближается мощный циклон "Нивар". Как сообщил в среду телеканал NDTV, работать будут только булочные и молочные лавки, автозаправочные станции, больницы и аптеки, а также ряд государственных учреждений.

Всем жителям Тамилнада и расположенной рядом союзной территории Пудучерри рекомендовано оставаться дома, общественная деятельность, массовые собрания и передвижения запрещены с 09:00 (06:30 мск) среды до 06:00 (03:30 мск) четверга.

Как предупредил региональный метеорологический центр в Ченнаи, ожидается, что стихия нанесет удар по индийскому побережью со стороны Бенгальского залива в среду во второй половине дня на участке между городами Мамаллапурам в Тамилнаде и Карикал в Пудучерри.

Циклон "Нивар" несет с собой сильные ливни и ветер скоростью до 36 м/с, порывы которого могут превышать 40 м/ с, проинформировал метеорологический центр. Власти создают пункты временного размещения, которые могут понадобиться пострадавшим от стихии.