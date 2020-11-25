Во Вьетнаме предупредили о риске повторной вспышки коронавируса в стране

ХАНОЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг предупредил о риске повторной вспышки эпидемии коронавируса в стране. Об этом он заявил на прошедшем в режиме видеоконференции общереспубликанском совещании, посвященном профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила в среду газета "Зан чи".

"Следует отметить, что риск повторного распространения COVID-19 во Вьетнаме очень велик, несмотря на то, что внутри страны не было обнаружено новых случаев заболевания на протяжении уже 83 дней. Количество случаев заражения COVID-19 в странах по всему миру продолжает расти, поэтому существует весьма серьезный риск завоза этой инфекции и в нашу страну", - сказал министр.

По его словам, для того чтобы не допустить повторного распространения коронавируса, необходимо повысить эффективность борьбы с ней, в том числе и за счет ужесточения контроля за всеми въезжающими во Вьетнам из-за рубежа. Министр обратил внимание на то, что особенно опасным источником возможного распространения инфекции остается нелегальная трансграничная миграция. Только с начала этого года во Вьетнам, согласно официальным данным, нелегально проникли более 20 тыс. мигрантов из соседних стран.

По состоянию на 25 ноября общее число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания во Вьетнаме составило 1 316. За минувший период 1 153 человек вылечились, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 128 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся порядка 15,7 тыс. человек.