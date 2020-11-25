Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже 1

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые с 21 ноября опустился ниже единицы и составляет 0,97. В Санкт-Петербурге показатель подскочил до максимального значения за полтора месяца и находится на отметке 1,3, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент снизился за сутки с 1,08 до 1,04.

Помимо Москвы, показатель находится ниже 1 еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. В Ханты-Мансийском автономном округе он составил 0,99. В Иркутской и Ростовской областях и в Красноярском крае коэффициент равен 1.

В Воронежской области он находится на уровне 1,01, в Нижегородской области - 1,02, в Свердловской области - 1,05, в Подмосковье третий день подряд держится на отметке 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.