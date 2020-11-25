ВЦИОМ: большинство россиян без проблем получило во время пандемии услуги соцобслуживания

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что у большинства россиян (75%), получавших услуги социального обслуживания в период пандемии новой коронавирусной инфекции, не возникло с этим каких-либо проблем. При этом всего услугами соцобслуживания воспользовались 27% респондентов, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.

Согласно материалам исследования, чаще всего о получении услуг социального обслуживания сообщали россияне в возрасте 18-24 лет (37%), а также жители городов с населением в 500-950 тыс. человек (31%). Порядка 72% опрошенных отмечали, что не получали услуг соцобслуживания, причем чаще других об этом говорили россияне 25-34 лет (74%) и старше 60 лет (74%), а также жители городов-миллионников (80%).

Только 25% респондентов, получивших услуги социального обслуживания, имели с этим какие-либо проблемы, причем чаще 18-24-летние россияне (30%) и жители городов-миллионников (34%). Основные проблемы, с которыми столкнулись 25% получавших услуги социального обслуживания в 2020 году (то есть 7% от всех опрошенных), были связаны с ограничением передвижения в связи с карантином (19%), невозможностью попасть в госучреждения, нарушением их режима работы (14%). Кроме того, возникали сложности с получением больничного и иные проблемы в больницах (12%), а также с записью к врачу (10%) или в целом с получением медицинской или социальной помощи (10%).

"Несмотря на пандемию и серьезные ограничения, связанные с ней, необходимые социальные услуги получило большинство нуждающихся. Система социального обеспечения сработала, при этом проблемы, с которыми граждане сталкивались, объясняются в основном ограничением пользования социальной и медицинской инфраструктурой", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.