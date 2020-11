"Яндекс Go" начал тестирование "доставки по клику"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подразделение "Яндекс Go" - "Яндекс.Лавка" - в пилотном формате начала тестировать доставку товаров с "Яндекс.Маркета" по требованию. Об этом сообщили представили компании во время своей ежегодной конференции Yet another Conference, которая в этом году проходит в онлайн-формате.

"Яндекс Go" начинает масштабное тестирование "доставки по клику", которая позволит людям выбирать точное время получения товара из интернет-магазина. Работает это так: пользователь делает заказ в интернет-магазине, на следующий день товар приезжает в ближайшую "Яндекс.Лавку", откуда в любой момент можно вызвать курьера, который за 15-20 минут привезет товар точно по адресу", - сообщили в компании.

Отмечается, что на этапе тестирования доставка по клику работает примерно в 100 "Яндекс.Лавках" Москвы и пока только для "Яндекс.Маркета". Это связано с тем, что внутри одной экосистемы проще проверить, как будет работать такая интеграция. Все посылки доставляют пешие курьеры, поэтому вес и габариты товаров для "доставки по клику" ограничены, по крайней мере на время тестирования. Каждый заказ застрахован на сумму до 500 тыс. рублей.