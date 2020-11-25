В Подмосковье в ближайшие сутки ожидается туман с видимостью 300-800 м

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие сутки с видимостью 300-800 м.

"В Московской области в ближайший час с сохранением до 10:00 мск 26 ноября ожидается туман с видимостью 300-800 м. С 18:00 мск 25 ноября ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица", - сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Во время тумана людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется не выходить на улицу. Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также не тормозить резко. В главке также обратили внимание водителей на то, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.