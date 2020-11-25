Власти Петербурга будут регулировать работу кальянных клубов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который позволит властям города регулировать использование кальянов в общественных местах. Проект закона депутаты заксобрания поддержали большинством голосов, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроект в соответствии с федеральными нормативными актами включает в число полномочий Санкт-Петербурга установление ограничений потребления не только табака, но и любой никотиносодержащей продукции. Отдельным пунктом вводятся такие же полномочия органов власти города в отношении использования кальянов в общественных местах и помещениях", - сказал председатель заксобрания Вячеслав Макаров.

Он пояснил, что принятие такого закона создаст необходимую правовую основу для регулирования деятельности кальянных клубов, к которым в последнее время появилось немало нареканий. "Кроме привития молодым людям вредной привычки, кальянные, открытые в помещениях жилых домов, создают значительную проблему для жильцов. Запахи, задымление, использование открытого огня - серьезный риск. В первую очередь для здоровья людей", - отметил Макаров.

По его словам, сейчас в Законодательном собрании Петербурга начинается работа над проектом закона, который установит необходимые требования к кальянным клубам в области пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, а также охраны правопорядка.

Один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок напомнил, что в конце октября в России вступили в силу поправки к закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Электронные сигареты, вейпы, кальяны приравниваются к табачным изделиям, поэтому теперь их нельзя курить в общественных местах, как и обычные сигареты. Четырбок отметил, что при этом новый закон не запрещает деятельность специализированных кальянных клубов. Определять, по каким правилам смогут работать такие заведения и смогут ли вообще, будут региональные власти.

Как рассказал Четырбок, на базе комитета по законодательству создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли местные жители, соседствующие с "проблемными" кальянными, представители бизнес-сообщества, эксперты и профильные комитеты.