В РПЦ считают, что архиепископ Кипрский признал ПЦУ под давлением Константинополя

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Архиепископ Кипрский Хризостом II согласился поминать главу Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания в богослужении под давлением патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Под давлением Константинопольского патриарха архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки. Часть епископата Кипрской православной церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью", - говорится в его заявлении, опубликованном в среду на сайте ОВЦС.

Митрополит Иларион отметил трудное положение, в котором оказались отказавшиеся поминать Епифания архиереи. "Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной поместной церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника", - добавил он.

Священный синод Кипрской православной церкви поддержал поминовение архиепископом Кипрским Хризостомом II главы ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с которым ранее выражали несогласие кипрские митрополиты Афанасий, Никифор, Исаия и епископ Николай. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) констатировал невозможность поминовения имени архиепископа Хризостома II 20 ноября.

Споры о признании Православной церкви Украины

ПЦУ была создана после так называемого объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. ПЦУ получила в 2018 году от Константинополя автокефалию.

Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.

Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.