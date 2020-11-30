От первых телевизоров к интернет-стримам. Как менялись хоккейные трансляции

Просмотр хоккейного матча с трибуны ледового дворца - это уникальный опыт, который трудно чем-то заменить. Но далеко не всегда болельщики могут ходить на стадион, а некоторые из них и вовсе болеют за команды, выступающие в другом городе или даже на другом континенте. Еще относительно недавно, в пору черно-белого телевидения, чудом казалась возможность посмотреть запись матча, а сейчас у поклонников спорта есть масса способов следить за игрой в прямом эфире и даже использовать интерактивные функции. А еще - голосовать за самых ярких игроков и выигрывать призы, участвуя в "Бесценной лиге", совместной традиции Mastercard и КХЛ.

ТАСС и Mastercard запускают серию материалов, посвященных российскому хоккею. Эта статья - о том, как развивались трансляции этого вида спорта в нашей стране, и о том, какие возможности есть у зрителей сейчас.

История спортивных трансляций

Первой в СССР спортивной передачей, не снятой в студии, стал футбольный матч между столичным ЦСКА (тогда ЦДКА) и минским "Динамо". Он состоялся весной 1949 года на стадионе "Динамо" в Москве. Трансляцию осуществили с помощью так называемой ПТС - передвижной телевизионной станции. Сейчас такое сложно представить, но тогда все происходящее на поле обслуживали всего две камеры, а чтобы зрители не путали игроков разных команд (ведь телевизионные приемники вещали в черно-белом формате), футболисты носили контрастную форму (только черную и только белую и т. д.).

Телевидение "прижилось" в советском хоккее быстро и надолго. За хоккейными матчами союзного чемпионата, мировыми взрослыми и молодежными первенствами, олимпиадами и, конечно, знаменитыми противостояниями сборной Советского Союза и канадских профессионалов из НХЛ через экраны телевизоров следили миллионы советских граждан.

Cпорт "в цвете" дебютировал на советском телевидении с фигурного катания в 1965 году, однако очень скоро транслировать в новом формате стали и хоккей. С тех пор прогресс двигался семимильными шагами, и сейчас при желании можно смотреть матчи даже с эффектом присутствия на поле.

Благодаря развитию интернета, "вещательные" возможности которого во многом шире, чем у любого телевидения, КХЛ предлагает возможность посмотреть каждый матч сезона - как регулярного чемпионата, так и плей-офф.

На заре КХЛ

Дебютный матч КХЛ состоялся 2 сентября 2008 года. Первым новую лигу на своем льду встречал Дальний Восток - в Хабаровске играли местный "Амур" и рижское "Динамо". Аудитория канала "Спорт" (сейчас - "Матч ТВ") стала свидетелем первого вбрасывания и первого гола в истории КХЛ (его забил ныне тренер рижского "Динамо" Александр Ниживий) и первой победы - ее одержали динамовцы.