От первых телевизоров к интернет-стримам. Как менялись хоккейные трансляции

Просмотр хоккейного матча с трибуны ледового дворца - это уникальный опыт, который трудно чем-то заменить. Но далеко не всегда болельщики могут ходить на стадион, а некоторые из них и вовсе болеют за команды, выступающие в другом городе или даже на другом континенте. Еще относительно недавно, в пору черно-белого телевидения, чудом казалась возможность посмотреть запись матча, а сейчас у поклонников спорта есть масса способов следить за игрой в прямом эфире и даже использовать интерактивные функции. А еще - голосовать за самых ярких игроков и выигрывать призы, участвуя в "Бесценной лиге", совместной традиции Mastercard и КХЛ.
ТАСС и Mastercard запускают серию материалов, посвященных российскому хоккею. Эта статья - о том, как развивались трансляции этого вида спорта в нашей стране, и о том, какие возможности есть у зрителей сейчас.
История спортивных трансляций
Первой в СССР спортивной передачей, не снятой в студии, стал футбольный матч между столичным ЦСКА (тогда ЦДКА) и минским "Динамо". Он состоялся весной 1949 года на стадионе "Динамо" в Москве. Трансляцию осуществили с помощью так называемой ПТС - передвижной телевизионной станции. Сейчас такое сложно представить, но тогда все происходящее на поле обслуживали всего две камеры, а чтобы зрители не путали игроков разных команд (ведь телевизионные приемники вещали в черно-белом формате), футболисты носили контрастную форму (только черную и только белую и т. д.).
Телевидение "прижилось" в советском хоккее быстро и надолго. За хоккейными матчами союзного чемпионата, мировыми взрослыми и молодежными первенствами, олимпиадами и, конечно, знаменитыми противостояниями сборной Советского Союза и канадских профессионалов из НХЛ через экраны телевизоров следили миллионы советских граждан.
Cпорт "в цвете" дебютировал на советском телевидении с фигурного катания в 1965 году, однако очень скоро транслировать в новом формате стали и хоккей. С тех пор прогресс двигался семимильными шагами, и сейчас при желании можно смотреть матчи даже с эффектом присутствия на поле.
Благодаря развитию интернета, "вещательные" возможности которого во многом шире, чем у любого телевидения, КХЛ предлагает возможность посмотреть каждый матч сезона - как регулярного чемпионата, так и плей-офф.
На заре КХЛ
Дебютный матч КХЛ состоялся 2 сентября 2008 года. Первым новую лигу на своем льду встречал Дальний Восток - в Хабаровске играли местный "Амур" и рижское "Динамо". Аудитория канала "Спорт" (сейчас - "Матч ТВ") стала свидетелем первого вбрасывания и первого гола в истории КХЛ (его забил ныне тренер рижского "Динамо" Александр Ниживий) и первой победы - ее одержали динамовцы.
В тот же день в Уфе показали и матч "Салавата Юлаева" и "Локомотива" за Кубок Открытия. С тех пор прямые трансляции матчей КХЛ можно было регулярно смотреть на телеканале "Спорт", который ставил в сетку вещания наиболее интересные поединки чемпионата. В плей-офф трансляции проводились чаще, а их популярность только росла. Поэтому 1 октября 2009 года с матча "Сибири" и "Автомобилиста" начал вещание канал, посвященный исключительно хоккею, - КХЛ ТВ.
Хоккей без границ
Для тех, кто не смотрит по телевизору ничего, кроме хоккея, КХЛ ТВ стал открытием. Прямые трансляции, повторы матчей, программы, посвященные популярным игрокам, и все это - 24 часа.
В сентябре 2013 года в эфир вышел КХЛ ТВ HD. Это полностью самостоятельный канал, на котором можно смотреть хоккей в формате высокой четкости. Сегодня именно он показывает большинство главных матчей Лиги. Тем, кому мало одного хоккея, оба канала предлагают аналитику, авторские программы, репортажи, видеонарезки с самыми интересными моментами игрового дня и многое другое.
Еще больше хоккея
Количество премьерных трансляций на КХЛ ТВ росло год от года. В дебютном для канала сезоне 2009–2010 гг. состоялось 302 премьерные трансляции, а через десять лет их количество уже перевалило за 900. Количество зрителей также росло. В первом сезоне КХЛ ТВ смотрели полмиллиона человек, а сейчас зрителей уже почти 25 миллионов. Программа каналов не ограничивается трансляциями трех основных лиг (КХЛ, МХЛ и ЖХЛ). В разное время любители хоккея могли наблюдать за матчами команд Шведской элитной серии и матчами Континентального кубка Международной федерации хоккея, предсезонными турнирами, товарищескими матчами, матчами Высшей хоккейной лиги, Ночной хоккейной лиги, Кубка мира среди молодежных команд.
Хоккей в кармане
Сегодня со смартфоном в руках человек обычно проводит гораздо больше временем, чем у экрана телевизора, а интернет стал главным источником контента и информации. Поэтому для любителей спорта - и хоккея в том числе - доступно множество полезных приложений и программ - причем и на мобильных платформах, и на телевидении. Так, российские хоккейные болельщики могут следить за играми, трансляциями и статистикой в приложении КХЛ (12+) для iOS и Android, систем Smart TV и Apple TV. Там доступны видеофрагменты, прямые трансляции, последние новости о Лиге, сообщения из социальных сетей клубов и многое другое.
С помощью приложения для смартфонов фанаты хоккея могут еще и голосовать за любимых игроков и получать ценные призы. Это возможно благодаря "Бесценной Лиге", традиции Mastercard и КХЛ. Она появилась в 2016 году и призвана отметить лучших хоккеистов и самых активных болельщиков. В течение всего сезона участники выбирают лучших игроков матчей своих любимых команд. Призы болельщикам вручаются в течение всего сезона и по его итогам. Болельщик, занявший первую строчку в рейтинге по итогам месяца, получает "Бесценный Приз": хоккейную атрибутику с автографами хоккеистов любимых клубов, возможность "дать пять" игрокам перед матчем, вбросить шайбу на льду, побывать в закулисье арены.
Главной наградой в "Бесценной Лиге" для поклонников хоккея становится получение звания Бесценного Болельщика и шанс выйти на лед вместе с игроком любимого клуба для разделения уникального Бесценного Трофея - символа единства болельщиков и спортсменов. Трофеи вручаются по итогам регулярного чемпионата КХЛ лучшим игрокам всех клубов и их болельщикам. После розыгрыша Кубка Гагарина, главного командного трофея Лиги, будут объявлены имена Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика, а их награждение пройдет на Церемонии закрытия сезона КХЛ.
Чтобы присоединиться к традиции, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru (18+) или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Беларуси и Казахстана.
Кстати, для тех, у кого не хватает времени на просмотр полного матча, в приложении КХЛ есть функция "сжатая игра" (condensed game). Это расширенный обзор матча, который меньше полноценной игры, но длиннее обычной нарезки хайлайтов. Таким образом, даже те, кто не может регулярно следить за матчами КХЛ, могут увидеть игру главных звезд и решить, кому из них стоит отдать свои голоса в "Бесценной Лиге".
Инновации и будущее
КХЛ не стоит на месте - расширяется география хоккейных трансляций, а на матчах начинают использоваться современные технологии, делающие их просмотр еще более увлекательными.
В сезоне 2015–2016 гг. впервые в истории Лиги финальная серия плей-офф транслировалась в Китае на телеканале CCTV5+, втором по величине государственном канале, аудитория которого составляет более 20 млн зрителей.
В сезоне 2018–2019 гг. КХЛ первой из спортивных лиг внедрила специальную систему СТМ ("Спортивная телематика"), с помощью которой фиксируется положение шайбы и игроков на площадке. В игровые шайбы и джерси игроков встроены специальные чипы, а по периметру арены установлены сенсорные датчики, которые с частотой до 100 раз в секунду считывают показания с этих чипов. В результате формируются подробные и интересные данные (от средней скорости хоккеистов до траектории их движения по льду), которые могут увидеть и болельщики на арене, и зрители трансляций, и тренеры команд.
Данные "умной шайбы", как еще называют СТМ, выводились в трансляции "Мастер-Шоу 2019" и "Матча звезд КХЛ 2019", а в режиме реального времени были интегрированы и отображались в трансляции "Матча Звезд КХЛ 2020" и "Мастер-Шоу КХЛ 2020" при помощи технологии дополненной реальности. Трансляции матчей "Недели Звезд Хоккея 2020" в Москве велись с помощью 30 камер, включая камеры суперзамедленной съемки. Кроме того, использовались сразу три системы дополненной реальности.
На данный момент телеканалы КХЛ ТВ доступны в 25 странах мира. Огромные возможности современных технологий позволяют легко и просто удовлетворить потребности хоккейного болельщика.