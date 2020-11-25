Глава Калужской области сообщил, что регион выходит на плато по числу заражений COVID-19

ТАСС, 25 ноября. Калужская область выходит на плато по ежедневному приросту числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщил глава региона Владислав Шапша в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация сейчас, мы надеемся, вышла на плато. У нас уже на протяжении достаточно длительного периода в среднем заболевает около 140 человек в день. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. И нам бы, конечно, хотелось всем надеяться на то, что это и есть верхняя точка, пик нынешней волны", - сообщил Шапша.

Как сообщалось ранее, предприятия общественного питания и развлекательные заведения не будут с 1 декабря 2020 года и по 15 января 2021 года работать в ночное время в Калужской области из-за роста числа заразившихся коронавирусом, также запрещается проведение развлекательных мероприятий в ночных и боулинг-клубах, караоке.

В Калужской области действует третий этап снятия ограничений. В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны, крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. При этом введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 15 287 человек, выздоровели 12 640 человек, 105 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, за сутки коронавирус подтвердился у 145 жителей региона.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.