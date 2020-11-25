{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава Калужской области сообщил, что регион выходит на плато по числу заражений COVID-19

По словам Владислава Шапши, коэффициент распространения инфекции составляет 1,04

ТАСС, 25 ноября. Калужская область выходит на плато по ежедневному приросту числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщил глава региона Владислав Шапша в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Ситуация сейчас, мы надеемся, вышла на плато. У нас уже на протяжении достаточно длительного периода в среднем заболевает около 140 человек в день. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. И нам бы, конечно, хотелось всем надеяться на то, что это и есть верхняя точка, пик нынешней волны", - сообщил Шапша.

Как сообщалось ранее, предприятия общественного питания и развлекательные заведения не будут с 1 декабря 2020 года и по 15 января 2021 года работать в ночное время в Калужской области из-за роста числа заразившихся коронавирусом, также запрещается проведение развлекательных мероприятий в ночных и боулинг-клубах, караоке.

В Калужской области действует третий этап снятия ограничений. В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны, крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. При этом введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 15 287 человек, выздоровели 12 640 человек, 105 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, за сутки коронавирус подтвердился у 145 жителей региона.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Он рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия COVID-19Шапша, Владислав Валерьевич
Пандемия COVID-19
В Ярославской области увеличат объем тестирований на COVID-19 до 3,5 тыс. в сутки
Достичь показателя планируют к 1 декабря
Читать полностью