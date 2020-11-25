Европейское медагентство рассчитывает дать оценку по вакцинам от COVID-19 к концу декабря

ДУБЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Европейское медицинское агентство рассчитывает завершить экспертизу вакцин от коронавируса к концу декабря и дать свои рекомендации Еврокомисии (ЕК) по поводу выпуска этих медицинских продуктов на европейский рынок. Об этом сообщила исполнительный директор агентства Имер Кук в опубликованном в среду интервью ирландской газете Irish Independent.

"Наша цель сейчас - представить ЕК свои рекомендации более-менее синхронно с американским регулятором (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - прим. ТАСС)", - сообщила уроженка Дублина, на днях заступившая на руководящий пост в европейском регуляторе. Издание уточнило, что научная группа агентства проводит "по ускоренной схеме" оценку данных, предоставленных компаниями - производителями вакцин по итогам третьей стадии испытаний. "Еще две недели назад у нас не было такого оптимизма, как сейчас. Теперь у нас на руках результаты [испытаний], и мы видим, что показатели эффективности превосходят наши ожидания ", - сказала Кук.

Глава агентства добавила, что с решением о разрешении вакцин работа ее ведомства на данном направлении не закончится. "Нам нужно будет с большой осторожностью отслеживать ситуацию после того, как вакцины попадут на рынок и начнут распространяться среди населения", - пояснила она.

Во вторник ЕК заключила шестой по счету контракт по предзаказу вакцины, на этот раз с американской компанией Moderna. Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac и Moderna. Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз.

В среду представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил ТАСС, что Европейское агентство по лекарственным препаратам начало предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V" с компанией-производителем.