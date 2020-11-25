В Вологодской области увеличат число коек для пациентов с ковидом

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области дополнительно развернут 300 коек в монопрофильных госпиталях для пациентов с коронавирусом, увеличив их общее количество до 1 610. Такое поручение озвучил в среду губернатор области Олег Кувшинников.

"Поручаю дополнительно развернуть 300 коек - по 150 коек в Вологде и Череповце с увеличением их общего числа до 1 610. И прошу быть готовыми к увеличению числа коек в последующем при необходимости", - сказал губернатор на заседании регионального оперативного штаба.

Как дополнил вице-губернатор Антон Кольцов, при сохранении существующих темпов заболеваемости и госпитализации нынешние 1 310 коек в регионе будут заполнены к середине декабря. "Предлагаю развернуть дополнительно 300 коек и считаю необходимым приступить к подготовке следующей очереди коек", - сообщил Кольцов.

Как подчеркнул глава региона, текущая статистика заболеваемости ухудшается и в Вологодской области, и в целом в Российской Федерации с каждым днем. На сегодня в регионе зафиксировано 10 774 заболевших, из них на ноябрь приходится треть от общего числа за все время пандемии. Ежедневный прирост числа заболевших вырос в ноябре с 2,4 раза - со 103 до 255 человек в сутки. Число госпитализированных возросло в 1,3 раза, количество "тяжелых" пациентов увеличилось вдвое. В ноябре умерли 37 человек - треть от числа умерших за весь период пандемии.

"Увеличился коэффициент распространения инфекции, в регионе он составляет 1,35%. Это второе место в стране, по России коэффициент значительно меньше - 1,04%. Также ухудшается ситуация по сезонным заболеваниям, случаев гриппа пока не зарегистрировано, но уже третью неделю превышен эпидпорог по ОРВИ", - сообщил губернатор.

На 25 ноября в области подтверждено 10 774 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 255 случаев. Выздоровел 9 401 человек, умерли 110 пациентов. Режим повышенной готовности с дополнительными ограничениями продлен в области до 15 января 2021 года.