В Петербурге открыли новую велопешеходную дорожку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Новый велопешеходный маршрут, соединяющий три станции Фрунзенского радиуса метрополитена, открыли на Бухаресткой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"При создании велодорожки не было вырублено ни одного дерева, ни одного куста. Для удобства граждан мы сделали отдельную пешеходную дорожку, а на велодорожку нанесли долговечную разметку. Работы выполнены по европейским стандартам", - привели в пресс-службе слова генерального директора ГК "ГЕОИЗОЛ" (подрядчик) Елены Лашковой.

Веломаршрут на Бухарестской улице - последний из запланированных к реализации проектов велоинфраструктуры в 2020 году. В будущем планируется ее продолжение до улицы Олеко Дундича. Велодорожки уже оборудованы на Крестовском острове, на проспекте Юрия Гагарина и на участке Бухарестской улицы от Прогонной улицы до улицы Салова.

Как отметил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, в настоящее время выполняются работы по обустройству велополосы вдоль Среднерогатской улицы. В этом году были спроектированы 12,3 км веломаршрутов для Невского района. До 2023 года городской центр управления парковками планирует создание девяти велосипедных маршрутов в Приморском, Фрунзенском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах города.

По словам директора городского центра управления парковками (заказчик работ) Дмитрия Ваньчкова, на 2021 год запланировано создание 10 км новых велодорожек. "Дополнительно мы рассматриваем возможность увеличить количество веломаршрутов за счет нанесения разметки на улично-дорожной сети и на тротуарах, которые обладают достаточной шириной, позволяющей разделить потоки пешеходов и велосипедистов", - добавил Ваньчков.

Как сообщали в пресс-службе комитета ранее, планируется, что по итогам 2021 года протяженность всех велодорожек в городе составит 237,1 км. В настоящее время в Санкт-Петербурге для велосипедистов доступно более 120 км веломаршрутов.