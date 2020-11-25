В Чечне допустили усиление ограничений из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни предупредили население о возможном усилении ограничительных мер по противодействию коронавирусу в случае нарушения масочного режима и социального дистанцирования. Об этом заявил руководитель оперштаба и председатель парламента региона Магомед Даудов в среду в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Если начнется поступление большого количества больных коронавирусом, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам - введению карантина. Жесткие меры будут. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил", - сказал Даудов.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 3 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая - за прошедшие сутки. Выздоровели 1 782 человека, 61 пациент умер. В регионе с марта текущего года в условиях пандемии были введены жесткие ограничения: действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, были закрыты. Также был ужесточен контроль на границах региона. В июне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии большей части ограничений.