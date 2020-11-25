Дополнительный госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом откроют в Мордовии

ТАСС, 25 ноября. Власти Мордовии планируют открыть дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 100 мест на базе бывшего здания терапевтического отделения, сообщается в среду в официальной группе "ВКонтакте" правительства республики.

В Мордовии, где с начала октября отмечается рост заболеваемости COVID-19, ранее было занято 92% коечного фонда. Накануне в пресс-службе сообщили, что власти увеличили долю свободных коек для заразившихся коронавирусной инфекцией с 8% до 14,2%, всего развернуто 2 500 коек.

"В Лямбире откроют ковидный госпиталь. Он будет работать на базе бывшего здания терапевтического отделения. Здесь развернут 100 мест для больных с пневмониями. Сейчас многое уже сделано: заменены окна и двери, идут покрасочные, сантехнические работы, начали привозить медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что реанимационного отделения в этом госпитале не будет, планируется лечение пациентов, в основном, со средней тяжестью заболевания.

По данным пресс-службы, назначенный на прошлой неделе врио главы Мордовии Артем Здунов 19 ноября поставил задачу по исправлению ситуации в сфере противодействия коронавирусной инфекции.

Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 304 случаев коронавируса, 8 455 человек выздоровели, коронавирус стал основной причиной смерти 60 человек.

В Мордовии действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещены массовые мероприятия, в том числе новогодние, ограничено время работы кафе и ресторанов с 8:00 до 23:00, а детям до 15 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Кроме того, власти Мордовии обязали работодателей перевести на дистанционный режим пожилых, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.