Главой самарского фонда капитального ремонта стал Александр Константинов

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Александр Константинов назначен на должность генерального директора фонда капитального ремонта Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. До этого, с августа 2018 года, он временно исполнял обязанности главы фонда.

"По результатам конкурса, проведенного региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Александр Константинов назначен на должность генерального директора Фонда капитального ремонта. Трудовой договор с ним заключен с 25 ноября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предыдущему главе фонда Михаилу Архипову вынесли приговор в октябре 2020 года. Суд назначил 10 лет колонии и штраф на сумму 40 млн рублей ему и его брату Алексею за коммерческий подкуп и посредничество в нем. По версии следствия, в 2016-2018 годах Михаил Архипов получил через своего брата от директоров 11 строительных компаний деньги на общую сумму более 36 млн рублей. За эти средства предполагалось обеспечить беспрепятственную приемку работ и перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов, заключенным с определенными строительными организациями.