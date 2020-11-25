В Петербурге закрыли незаконную свалку площадью 2,5 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Завоз строительных отходов на несанкционированную свалку площадью около 2,5 га пресечен в Петербурге. Природоохранная прокуратура проводит проверку, комитет по природопользованию города возбудил административное расследование по факту организации несанкционированной свалки, сообщили в пресс-службе комитета.

"Пресечена деятельность по завозу отходов на незаконной свалке на Пискаревском проспекте. По предварительной оценке, площадь свалки составляет примерно 2,5 гектара, а объем размещенных отходов - более 20 тыс. кубометров. Комитет по природопользованию возбудил административное расследование по факту организации несанкционированной свалки (закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", ст. 11.1 "Организация несанкционированной свалки отходов"). Природоохранная прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действий организаторов свалки", - сообщили в пресс-службе.

Вице-губернатор города Владимир Кириллов взял ход административного расследования под личный контроль. Специалисты взяли пробы, чтобы определить класс опасности отходов на свалке. Она находится на территории, которая принадлежит физическому лицу.

В ходе рейда, в котором участвовали представители власти, природоохранной прокуратуры и полицейские, задержано шесть машин, на которых свозили отходы на свалку. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях.