В Самарской области занято 78,8% коек для пациентов с коронавирусом

САМАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом составляет 78,8% в Самарской области. Как сообщил в прямом эфире на телеканале "Россия-24" губернатор Дмитрий Азаров, сейчас в регионе насчитывается 6 788 коек для заразившихся коронавирусом, из них 5 349 занято.

"Всего под лечение коронавируса развернуто 6 788 коек, при этом мы имеем запас первого порядка - еще 180 коек, второго порядка - 270 коек, третьего порядка - более 1 тыс. коек в случае необходимости. Но сегодня такой необходимости нет, у нас заполняемость коек, отведенных под коронавирус, а там же [находятся] и люди с пневмонией, у которых есть подозрение, но нет подтвержденного диагноза, - 5 349 коек занято", - сказал глава региона в эфире телеканала.

В регионе также продолжают наращивать коечный фонд для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме. Сейчас в региональных санаториях открыто 485 таких коек.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 ноября в регионе зафиксировано 21 115 случаев COVID-19, включая 18 978 выздоровевших пациентов и 396 умерших человек. Число заболевших за сутки увеличивается в регионе с октября. За три дня на прошлой неделе было выявлено 649 случаев, на этой за аналогичный период - 711.

В регионе ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Школьники 6-11-х классов продолжат обучение дистанционно до 6 декабря. Власти не исключают, что при ухудшении эпидобстановки на удаленный формат перейдут и ученики 1-5-х классов. Предприятия общепита и клубы могут работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке менее 50%. В органах ЗАГС ограничили количество человек, которые могут присутствовать на свадебной церемонии.