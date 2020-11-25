В Вологодской области увеличили число проводимых тестов на ковид вдвое

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области с начала ноября нарастили объем тестирования на коронавирус в два раза - с 2,5 тыс. до 5 тыс. тестов в сутки. Это сразу сказалось на количестве заболевших, их число увеличилось в 2,5 раза с начала ноября, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Если брать за точку отсчета 1 ноября, то на сегодня число заболевших выросло в 2,5 раза, госпитализированных - в 1,5 раза, "тяжелых" пациентов - почти в два раза. Это обусловлено тем, что мы увеличили объемы тестирования, закупили амплификаторы. Если на начало ноября мы тестировали около 2,5 тыс. вологжан в сутки, то сейчас тестируем пять тысяч вологжан в сутки", - сказал губернатор в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Вторая причина резкого роста - превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ, уровень на 20% выше показателя 2019 года, сообщил губернатор. "Интересная деталь, которую подметили путем соцопроса больных в моногоспиталях: что только 2% госпитализированных правильно носили маски, 10% вообще их не носили, а остальные меняли маски раз в день или даже раз в неделю. Это привело к тому, что область является одним из лидеров по Северо-Западу по темпам прироста числа больных", - объяснил губернатор.

В результате, отметил глава региона, в области вынуждены были ввести дополнительные ограничения: режим повышенной готовности продлен до 15 января 2021 года. Ограничено количество зрителей на концертах, в театрах, на конгрессах - до 25% загрузки зала, но не более 250 человек одновременно. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Власти договорились с крупнейшими работодателями - они переходят на плавающий график начала и окончания рабочего дня, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт, не допускать скопления людей. Отменены новогодние корпоративы в помещениях и проведение елок и утренников в домах и дворцах культуры - только на открытом воздухе, а если в школе или детском саду, то только в одной группе или классе без перемешивания детей и без родителей. "Очень надеюсь, что эти меры позволят провести праздничные новогодние мероприятия без жесткого локдауна", - подчеркнул Кувшинников.

По его словам, главная задача для здравоохранения сейчас - коечный резерв. "На сегодня занято 78% коек, нагрузка на моногоспитали растет, поэтому принято решение о разворачивании еще 300 коек с полным обеспечением их всем необходимым. 60% погибших и болеющих в тяжелой форме - это вологжане старше 65 лет. Для них обязательная самоизоляция, если мы их изолируем, обеспечим поддержкой волонтеров, то снизим нагрузку на госпитали", - добавил губернатор.

На 25 ноября в области подтверждено 10 774 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 255 случаев. Выздоровел 9 401 человек, умерли 110 пациентов.