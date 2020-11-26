Освещение на трассе между Магаданом и аэропортом появится в 2021 году

ТАСС, 26 ноября. Установка освещения по автодороге между Магаданом и аэропортом в поселке Сокол запланирована на 2021 год. Об этом сообщил на странице в Instagram глава Колымы Сергей Носов.

Расстояние между ведущим аэропортом области и Магаданом составляет около 44 км.

"В следующем году запланировали установить освещение на всей трассе от Магадана до аэропорта. Это позволит повысить безопасность движения в темное время суток", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что программа ремонта и реконструкции дорог области в 2021 году будет существенно расширена. Работы будут идти на федеральной трассе, региональных и городских дорогах. В том числе будет проведен ремонт мостов и переходов. Начнется обустройство асфальтового покрытия на подъездах к районным центрам, через которые проходит федеральная трасса, соединяющая Магаданскую область и Республику Саха (Якутия).