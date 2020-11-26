На Колыме установили точные координаты судна, затонувшего в бухте Нагаева

ТАСС, 26 ноября. Водолазы завершили обследование остовов судов, затонувших в разное время в бухте Нагаева на Колыме, в том числе установлены точные координаты места затопления траулера "Профессор Моисеев". Он затонул в 2006 году и лежит на глубине 20 м, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного пароходства.

В трюмах затонувшего недалеко от Морского торгового порта Магадана судно "Профессор Моисеев", владельца которого не могли установить долгое время, находилось, по данным властей, около 50 тонн горюче-смазочных материалов. Траулер два года стоял у причала порта Магадан без экипажа на борту под арестом.

"В связи с обращением губернатора Магаданской области подводными специалистами проведено водолазное обследование корпуса затонувшего в 2006 году в бухте Нагаева БМРТ "Профессор Моисеев". Специалистами установлены точные географические координаты места затопления траулера. Судно лежит на глубине до 20 м в перевернутом состоянии, кверху килем, с креном на левый борт 3-5 градусов. На момент водолазного осмотра утечек горюче-смазочных материалов с корпуса судна не обнаружено", - говорится в сообщении.

Подъем кораблей и судов, затопленных в разное время в бухте Нагаева возле Магадана, начнется в 2021 году. Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота (ТОФ) обследовали акваторию, чтобы разработать план их подъема. Для обследования привлекали спасательное буксирное судно "СБ-521", предназначенное для обеспечения подводных спасательных операций, аварийных буксировок и тушения пожаров.

По официальными данным, в бухте Нагаева затоплено 21 судно, из них 12 - в границах акватории морского порта Магадан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и кладбищ кораблей. В конце сентября вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил министерству транспорта РФ изучить возможность подъема судов.