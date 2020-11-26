Эксперт: крупным регионам стоит отказаться от новогодних елок из-за коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Отказ от проведения новогодних елок в крупных регионах из-за коронавируса целесообразен, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Опять все зависит от региона, - сказал он в беседе с ТАСС. - В крупных действительно стоит отказаться от елок. Гуляния на свежем воздухе - это совсем другая ситуация, если будет соблюдаться социальная дистанция".

Горелов отметил, что решение о запрете или проведении мероприятий в каждом конкретном регионе принимают местные власти и санитарная служба. Он напомнил, что важно соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

В ряде регионов России был введен запрет на проведение новогодних праздников и детских елок из-за пандемии.