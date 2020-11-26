В Коми отменили новогоднюю елку главы региона из-за пандемии

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Новогоднюю елку главы Республики Коми не проведут в этом году из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял региональный оперативный штаб, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в республике принято решение отменить в этом году проведение "Новогодней елки главы Республики Коми". При этом одаренные дети не останутся без внимания, по поручению главы республики Владимира Уйба их обязательно поздравят на местах и вручат подарки", - говорится в сообщении.

Новогодняя елка главы республики - традиционное праздничное мероприятие, которое ежегодно проводится в Сыктывкаре для одаренных детей со всех муниципальных образований региона. Обычно на нее собираются около 300-350 детей, это победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

Как сообщал Минздрав Коми, в регионе создан и поддерживается неснижаемый трехмесячный запас средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, включая современные противовирусные, антибиотики, антикоагулянты (вещества, препятствующие образованию тромбов). Из-за дефицита кадров привлечены для помощи студенты старших курсов мединститута Сыктывкарского госуниверситета и медколледжей. В регионе введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, для лиц с хроническими заболеваниями, запрещены массовые мероприятия. Предприятия и организации работают при условии соблюдения санитарных требований. Концертные залы и театры позволено заполнять только наполовину. Кафе и ресторанам запрещено работать в ночное время, за исключением работы навынос и служб доставки.

По данным оперштаба на среду, в Коми подтверждено 19 902 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 279 случаев. Выздоровели 15 040 человек, умерли 327.