Регоператор ликвидировал свалку ртутных ламп в Нововятском районе Кирова

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Кировской области - АО "Куприт" - ликвидировал свалку ртутных ламп, обнаруженную активистами в Нововятском районе Кирова, сообщается на сайте регоператора.

Накануне о свалке ртутных ламп недалеко от жилых домов в Нововятском районе Кирова сообщили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Сегодня АО "Куприт" получило сообщение от МБУ "Кировское управление гражданской защиты" об обнаружении свалки люминесцентных ламп в районе дома № 45 по ул. Ветеранов. Данная свалка была ликвидирована АО "Куприт" в рамках исполнения договора на ликвидацию ртутьсодержащих отходов. Ртутные лампы в количестве 145 штук собраны и транспортированы на переработку в цех демеркуризации ртутных ламп", - говорится в сообщении.

Ртутные лампы являются отходами 1 класса опасности, они должны утилизироваться специализированной организацией, имеющей лицензию на работу с такими видами отходов.