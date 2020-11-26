Нобелевские лауреаты выступят перед студентами на форуме "Наука будущего - наука молодых"

ТАСС, 26 ноября. Ученые с мировым именем, среди которых лауреаты Нобелевской премии Жан-Пьер Соваж и Жерар Муру, выступят перед студентами и аспирантами на Всероссийском форуме "Наука будущего - наука молодых", который стартует в ближайший понедельник, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Известные ученые выступят перед российскими студентами и аспирантами в ходе V Всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых", организованном Министерством науки и высшего образования РФ. С докладами выступят такие знаменитые представители науки, как лауреат Нобелевской премии в области химии Жан-Пьер Соваж, лауреат Нобелевской премии в области физики Жерар Муру, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин, профессор медицины Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лекции знаменитых ученых можно будет также посмотреть в интернете. Кроме того, в рамках форума пройдут финал и церемония награждения победителей конкурса научно-исследовательских работ, который проводился среди студентов и аспирантов российских вузов с февраля по июль 2020 года. В конкурсе приняли участие около 1,3 тыс. студентов и аспирантов из почти 200 организаций высшего образования и научных организаций.

Форум пройдет в смешанном формате в Московском авиационном институте с 30 ноября по 3 декабря.

Как отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, главной целью мероприятия является формирование у молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, как о способе самореализации и пути успешного построения карьеры.

"В этом году мир осознал, насколько важна наука для безопасного и устойчивого развития человечества. Очевидно, что наука будущего - это наука большой ответственности. Еще большей, чем во времена открытия космоса или ядерной реакции. Молодому поколению ученых предстоит работа по преодолению вызовов, которые проявляют себя на новом уровне. Поэтому такие мероприятия, как предстоящий форум, через общение с лучшими умами человечества, создают качественные предпосылки для формирования в среде российских студентов и аспирантов правильного отношения к науке как к серьезной и ответственной миссии на благо нашей страны и всего мира", - приводятся в документе слова Фалькова.