В Москве по итогам октября снизилась летальность из-за коронавирусной инфекции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Летальность от коронавирусной инфекции в Москве составила с начала пандемии от 2,13% до 4,3%, в зависимости от методики подсчета, сообщается в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, [или] 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении. Это меньше, чем по итогам сентября, когда летальность оценивалась властями в диапазоне от 2,3% до 5%.

Всего в октябре 2020 года в Москве было зарегистрировано 13 718 смертей, что на 3 262 случая больше, чем в октябре 2019 года. Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 456 в 2019).

Отмечается, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 573 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь. От COVID-19 как основной причины смерти в октябре умерли 2 235 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте - как при жизни, так и посмертно - по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (201 человек).

"Таким образом, к коронавирусу были отнесены все, даже спорные случаи. При этом, как подчеркивалось ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 1 029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 309 случаях", - добавляется в материале.

В Москве введен комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Для борьбы с эпидемией развернуты системы массового тестирования, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения; развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара. При этом плановую и экстренную помощь москвичам по другим заболеваниям продолжают оказывать в полном объеме.

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